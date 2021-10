Ein 66 Jahre alter Busfahrer ist am Donnerstagmorgen mit seinem Bus, in dem sich auch sechs Kinder befanden, von der Kreisstraße zwischen Fronhofen und Fleischwangen abgekommen. Der Fahrer kam laut Polizeimeldung aus Unachtsamkeit von der Straße ab, überfuhr den Apfelbaum und streifte einen weiteren Baum einer Streuobstwiese. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Fahrer und Kinder blieben allesamt unverletzt.