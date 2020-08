Blitzenreuter Jugendtreff zieht ins „Kreuz“

Das Obergeschoss des früheren Gasthofs „Kreuz“ wird das Heim des Blitzenreuter Jugendtreffs. Die Gemeinde ist Mieter, die jungen Leute gestalten Räume mit um.

Dies ist jetzt der dritte Ort für den Jugendtreff Blitzenreute, seit diese freie Form der Jugendarbeit dort 2010 entstanden ist. Zunächst konnten die jungen Leute den vormaligen Kindergarten nutzen, der inzwischen dem Sozialzentrum an der Kreuzung Kirch- / Wolpertswende Straße gewichen ist. Ab 2018 folgte eine Station im Dorfgemeinschaftshaus in den Räumen der Ministranten. Diese waren zwischenzeitlich im ehemaligen Pfarrhaus untergebracht, das nun aber von der politischen Gemeinde saniert wird. Und mit der Rückkehr der „Minis“ zieht die freie Jugendarbeit gleich gegenüber ins Obergeschoss des früheren Gasthofs „Kreuz“. Und in nicht allzu ferner Zukunft – so Bürgermeister Oliver Spieß vor dem Gemeinderat – dürfte es dann innerorts eine dauerhafte Lösung in einem kommunalen Gebäude geben. Bisher dienten die Räume im Obergeschoss des „Kreuz“-Hauses als Wohnung für Asylbewerber. Im ehemaligen Saal im Parterre bleibt der Party-Service einer Landmetzgerei. Letztlich belegen diese Ortswechsel und Veränderungen, wie sehr sich die historische Ortsmitte in Blitzenreute derzeit durch Investitionen ändert.

Lob für Vermieter und Jugendliche

Die Ratsmitglieder haben die nun gefundene Lösung für die freie Jugendarbeit in Blitzenreute begrüßt und lobten das Entgegenkommen des Vermieters sowie das Engagement der Jugendlichen für ihr neues Zuhause. Im Namen des Jugendtreffs dankte eine Vertreterin dem Gemeinderat für diesen aus ihrer Sicht sehr geeigneten, weil flexibel nutzbaren Ort. Die Gemeinde übernimmt die Miete und steuert nun 1500 Euro für die Umgestaltung bei.

Sehr zufrieden mit der Lösung zeigte sich auch Gemeinderat Thomas Böse-Bloching, der den Blitzenreuter Jugendtreff von Anfang an betreut. Er ist auch Ansprechpartner für den schon länger bestehenden Jugendtreff in Staig, der ab 2014 renovierte Räumen im Tiefparterre des dortigen Bürgerhauses nutzen kann, sowie für das derzeit allerdings geschlossene Angebot in Fronhofen.

Zugang über Hof und Garten

Für günstig hält Böse-Bloching, dass der Zugang ins Obergeschoss rückwärtig über Hof und Garten erfolgt, die man zudem mit nutzen kann, und dass zur Wohnung ein Balkon gehört. Damit ergeben sich auch gute Möglichkeiten gerade bei sommerlichen Temperaturen. Böse-Bloching spricht sich namens der Jugendlichen auch dafür aus, dass der Bauhof den großen Raum durch Entfernen einer Zwischenwand wieder herstellt. Zur Wohnung mit 78 Quadratmetern gehören auch eine Küche und ein Waschraum. Die Jugendlichen wollen die Räume nun baldmöglichst her- und einrichten sowie die Wände streichen. Die regulären Nutzungszeiten sind wie bisher die frühen Abende am Mittwoch, Donnerstag und Freitag – jeweils betreut.

Mehr unverbindliche Angebote schaffen

Die offene Jugendarbeit ergänzt die schon traditionellen Angebote in Fronreute über die Vereine und die Kirchengemeinden. Auffällig ist, dass die Nachfrage dabei in den beiden näher am Schussental gelegenen Dörfern größer ist als in Fronhofen. Für den Gemeinderat ist wichtig, von kommunaler Seite aus für junge Leute zusätzlich mehr unverbindliche Angebote ohne Verpflichtungen zu schaffen.