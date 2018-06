Blitzenreute schafft Bauplätze

Die Bauferien sind vorbei; in Blitzenreute laufen die Erschließungsarbeiten fürs Baugebiet Leimäcker an dessen Rand zur Bundesstraße hin auch ein Rewe-Markt ansiedeln soll, auf vollen Touren. Wenn das Wetter mitspielt und der Terminplan eingehalten werden kann, soll alles in sechs Wochen fertig sein und im Oktober schon gebaut werden können, sagt Kämmerer Hubert Ehmann von der Gemeindeverwaltung Fronreute.

Dritter Bauabschnitt

20 Wohneinheiten entstehen in diesem dritten Bauabschnitt des Areals Leimäcker. Nachfragen nach Grundstücken gebe es „von überall her, sagt Ehmann, doch vorwiegend seien es Einheimische, die hier bauen. Die Nähe zur B 32 scheint für sie kein Hemmnis zu sein; zumindest jene Häuslebauer, die aus Blitzenreute selbst kommen, haben längst mit dem Verkehr zu leben gelernt. Jedenfalls, so Ehmann, sei der Großteil der Plätze bereits verkauft und für die übrigen laufen die Verhandlungen. Grund für die rege Nachfrage mag der Preis sein: Der Quadratmeter voll erschlossenes Bauland kostet je nach Lage zwischen 165 und 190 Euro.

Erschlossen wird das Baugebiet von der Firma Kommunalplan, einem Erschließungsträger. Die Gemeinde nimmt dafür rund eine Million Euro in die Hand. In diesen Betrag seien freilich auch noch einige Begleitmaßnahmen eingerechnet, sagt Hubert Ehmann. Gemeint sind die Ausweitung der Bauhofstraße, das Verlegen neuer Versorgungsleitungen in der Bauhof- und Raiffeisenstraße sowie die Umgestaltung der Einmündungsbereiche in die Bundesstraße. Das führt momentan schon zu einigen Änderungen beziehungsweise auch Behinderungen für den Anliegerverkehr. So ist in dieser Woche die Bauhofstraße teils gesperrt, was für die Bewohner des Weiherburgwegs sowie der Gebiete Leimäcker und Biegenburg größere Umwege bedeutet.

Von der B 32 aus kommt man nicht mehr direkt in die Raiffeisenstraße. Und in der Raiffeisenstraße ist die Bushaltestelle stillgelegt, während die Haltestelle Biegenburg weiterhin angefahren wird. Diese Regelungen sind zunächst bis zum 7. September ins Auge gefasst, danach soll es zumindest zu keinen Vollsperrungen der betroffenen Straßen mehr kommen. Eine Straßensperre gibt es seit Montag auch im Teilort Fronhofen. Dort werden in den nächsten drei Monaten in der Rathausstraße ebenfalls Kanal und Versorgungsleitungen erneuert sowie für Gas, Nahwärme und Glasfaserkabel Rohre verlegt.