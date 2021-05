Bittmesse in der Corona-Pandemie

Pfarrer Peter Häring feiert mit der Seelsorgeeinheit „Westliches Schussental“ am Montag, 10. Mai, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad in Fronhofen einen Gottesdienst, der vor allem den Anliegen in der Corona-Pandemie gewidmet ist. Die drei Tage vor Christi Himmelfahrt, die so genannten Bitttage, sind laut Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit in der katholischen Tradition Gebetstage, in denen besonders in den Sorgen und Nöten des Alltags und der Zeit gebetet wird.

Neben dem Ende der Pandemie und ihrer Einschränkungen, ist das Gebet auch für diejenigen, die besonders unter der augenblicklichen Situation leiden, gewidmet: Kinder und Jugendliche, deren Miteinander eingeschränkt ist und deren schulisches Fortkommen behindert ist; Familien, die nicht mehr wissen, wie sie den Alltag meistern sollen; Selbständige, deren Betrieb geschlossen ist; Arbeitnehmer, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben oder ihn bereits verloren haben; Ärzte und Pflegepersonal, die außerordentlich belastet sind; Senioren, die durch die Kontaktbeschränkungen noch einsamer als sonst sind sowie jene, die an Covid-19 erkrankt waren und an den Folgen leiden. Allen, die aktuell um ihre Gesundheit und ihr Leben bangen sowie ihren Angehörigen und allen, die einen Angehörigen durch die Pandemie verloren haben. In besonderer Weise findet auch das Gedenken an die an Covid-19-Verstorbenen Platz.