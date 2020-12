Biber erobern die Blitzenreuter Seenplatte zurück

Einst ausgerottet sind vor etwa vier Jahren Biber auf die Blitzenreuter Seenplatte zurückgekehrt. Der Anfang: Ein mächtiger Biberdamm staute den Auslauf des Schreckensees zur Hühler Ach auf. Mindestens 20 gefällte Bäume lagen quer aufgereiht über den Bach – Rinde und Zweige fein säuberlich abgenagt. Der Wasserpegel stieg bedrohlich an, Schmetterlinge und Bodenbrüter waren in Gefahr.

Ein dickes Rohr durch den Damm gezogen sollte den Pegel absenken. Das hat der Biber gleich wieder zugemacht, auch eine zweite Röhre brachte keinen Erfolg. Also wurde eine Umleitung für das Wasser gegraben. Daraufhin baute der Biber gleich vier neue Dämme in Richtung Schreckensee. Die Folge: Der Schreckenseepegel stieg an. Im gegenüberliegenden Bannwald wurde unter anderem ein Jahrzehnte alter Waldameisenbau unter Wasser gesetzt, der Durchmesser von mehr als vier Metern hatte. Das überaus emsige Treiben dieser kleinen fleißigen Baubewohner ist nun erloschen.

„Kerl klatscht drohend mit seiner Kelle“

Bibernachwuchs wird alle zwei Jahre vertrieben und muss sich ein neues Zuhause suchen. Jetzt nach vier Jahren sind die großen Nager im Wolpertswender Torfstich, am Vorsee und am Buchsee angelangt. Herr Köberle, Pächter dieses Fischwassers erzählt: „Wenn ich am frühen Morgen mit dem Boot in die Nähe des Biberbaus komme, klatscht der Kerl drohend mit seiner Kelle auf das Wasser und will mich aus seinem Revier vertreiben!“ Die Biber-Kelle ist der breit abgeflachte, beschuppte Schwanz, der als Steuer und Ruder beim Schwimmen dient.

Überall an Gewässerufern der Seenplatte kann man sanduhrförmig ab- oder angenagte Bäume entdecken. Zuletzt hatten Biber den Zulauf zum Schreckensee mit vier großen Dämmen aufgestaut. Diese wurden inzwischen entfernt, da die angrenzende Wiese beinahe überschwemmt worden wäre. Jetzt aber hat Familie Biber viele Bäume am nahen Waldrand als Nahrungsquelle und Baumaterial auserkoren. Dort sieht es aus, als hätte ein schwerer Sturm gewütet. Pappeln mit mehr als 50 Zentimetern Durchmesser sind frisch gefällt. Helle „Biberchips“, die abgenagten Späne, bedecken den Boden um die Stämme. An dicken Buchen ist die Rinde rundum in einem halben Meter Höhe abgenagt.

Sprintfähiges Tier mit orange-roten Zähnen

Deutlich zu sehen sind viele glatte, feuchte Wege der Nager zum Wasser. An einer Stelle haben sie einen zehn Meter langen Kanal in Richtung ihrer Beutebäume ausgegraben. Den steilen Hang hoch zur Wiese meistert der Biber leicht. Auch ist er zu schnellen Sprints fähig, obwohl er an Land plump und unbeholfen wirkt. Ganz in der Nähe ist ein riesiger Asthaufen als Wintervorrat aufgeschichtet. Selbst Fichten sind nicht sicher vor den scharfen Nagezähnen, die wegen ihres Eisengehalts orange-rot gefärbt sind.