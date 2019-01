„Berta Epple“ und „Zink!“ gewinnen Preis

Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg geht in diesem Jahr an das musikalische Trio „Berta Epple“, den verrückten Zauberkünstler „Zink!“ sowie die Stuttgarter Band „Hiss“. Die drei Hauptpreise sind mit je 5000 Euro dotiert, der Ehrenpreis ebenfalls. Dieser wird jedoch erst am Abend der Verleihung am 30. April bekannt gegeben. Der mit 2000 Euro ausgelobte Förderpreis geht an Comedian Nikita Miller.

Ganz unbekannt sind Bobbi Fischer und Veit und Gregor Hübner nicht: Als Teil von „Tango five“ waren die in Stuttgart geborenen und in Ravensburg aufgewachsenen Musiker Jahrzehnte lang auf deutschen Bühnen unterwegs. Die Brüder Hübner sind in Fronhofen in der Gemeinde Fronreute aufgewachsen. Seit 2012 sind sie Berta Epple und faszinieren mit einem musikalischen Spagat aus Weisheit und Witz. „Sie singen Schwäbisch, Hochdeutsch und auch mal in fremden Sprachen. Das ist lustig, zum Brüllen komisch“, resümiert die Jury laut Pressebericht. „Im nächsten Moment jedoch kriecht die Melancholie in die Magengrube oder die Haut wird zur Gänsehaut. Ein außergewöhnliches Musik-Erlebnis von höchster Qualität.“

Zwischen Schrott und Zauber: Zink! steht für Zauberkunst der etwas anderen Art. Der oberschwäbische Magier aus Baienfurt tourt mit Fahrzeugen aus Alteisen durch die Lande. Dabei mache er keinen Hehl aus seinen Tricks, heißt es in dem Pressetext, – im Gegenteil. Die offensichtlich anmutenden Kunststücke scheinen bei diesem außergewöhnlichen Programm den Zauberer im Griff zu haben. Für seine ganz spezielle Zauberparodie erhält er nicht selten Ovationen. Auch die Kleinkunstpreis-Jury zieht vor Zink! den Hut: „Das ist irrsinnig komisch, zum Tränenlachen witzig, anarchisch, chaotisch und sympathisch.“

Mit ihrer eigenwilligen Folk-Rock-Polka und ironisch-zynischen Texten liefert die Stuttgarter Band Hiss ein einmaliges Crossover. Sie ist ein echtes Unikat, laut der Jury sogar „eine der musikalisch vielfältigsten Bands aus dem Südwesten“. Die Polka werde schwarz gewürzt mit Rockabilly, Latin Walzer, Reggae und Ska. Nikita Miller erzählt in seiner Show Geschichten über seine kasachischen Wurzeln und die schwäbische Heimat zieht er das Publikum in seinen Bann.

Kunststaatssekretärin Petra Olschowski und Georg Wacker, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg, werden die Preise am 30. April im Mannheimer Capitol überreichen. „Die Kleinkunst ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Kulturlandschaft Baden-Württembergs, auch weil sie neue experimentelle Spielfelder für die Bühnenkünste eröffnet“, wird Olschowski in der Pressemitteilung zitiert. „Für viele ist Kleinkunst ein unterhaltsamer Türöffner zu Kunst und Kultur“, meint Georg Wacker, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg, so der Pressebericht. Mit dem langjährigen Engagement wolle man das unterstützen: Eine vielfältige Kulturlandschaft in Baden- Württemberg, die für jeden Geschmack etwas zu bieten habe.