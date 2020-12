Beim Abbiegen Anhänger übersehen

Bei einem Unfall am Dienstag gegen 13.40 Uhr in Blitzenreute ist Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden.

Der 18-jährige Fahrer eines Kastenwagens bog laut Pressemitteilung der Polizei von der Straße „Am Taubenried“ nach links in die Annenbergstraße ein. Zwar habe er nach rechts geschaut, dabei aber einen auf der linken Seite abgestellten Anhänger übersehen, schreibt die Polizei. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro, am Anhänger ein Schaden von rund 1000 Euro.