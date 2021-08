Bauarbeiten an der Bundesstraße in Blitzenreute stehen bevor

An der Bundesstraße durch Blitzenreute wird die Gemeinde die Wasserleitung erneuern, Breitband-Leerrohre verlegen, den Gehweg neu gestalten und die Bushaltestelle barrierefrei umbauen. Derzeit auf Wunsch des Gemeinderates ausdrücklich ausgenommen: das Bushaltehäuschen. Doch ganz unumstritten ist das Bündel aus allen vier Maßnahmen nicht.

Leckende Wasserleitung hat den Anstoß gegeben

Sicher ist: An der Bundesstraße durch Blitzenreute gibt es eine Wasserleitung, die leckt und folglich erneuert werden muss. Dass diese Sanierung erledigt werden muss, ist längst bekannt und im Haushaltsplan mit rund 30 000 Euro vorgesehen. Die Bauarbeiten sind aber aufwendig, da die Leitung zwischen Straße und Gehweg liegt. Daher bietet sich bei dieser Gelegenheit eine zusätzliche Verbreiterung des Gehwegs an, und zwar mit Blick auf das Ziel sicherer Fußwege zu Bushaltestelle, Schule und Kindergarten. Und wenn der Boden schon mal offen ist, dann wäre es töricht, so die Verwaltung, nicht auch Leerrohre zu verlegen – die dritte von vier Maßnahmen, die auf einen Schlag abgehakt werden sollen. Soweit ist die Sachlage auch unstrittig, auch was die zusätzlichen Kosten angeht, die im Haushaltsplan noch nicht vorgesehen sind.

Gehweg soll auf 100 Metern Länge etwas breiter werden

Die Frage ist aber, auf welcher Strecke der Gehweg nun neu gestaltet werden soll: Nur entlang der Leckstelle, oder darf es ein bisschen mehr sein? Denn, wenn das Gerät schon mal da ist, dann sollte man es auch effektiv einsetzen, betonte etwa Siegfried Bärenweiler. Der Rat hat entschieden – wie von der Verwaltung vorgeschlagen – schon ab der Einmündung des Aspenweges bis hin zur Bushaltestelle auf einer Länge von ungefähr 100 Meter den Gehweg neu zu gestalten. Dabei ist es dem Ratsmitglied Thomas Böse-Bloching (Freie Wähler Vereinigung) wichtig, dass der Gehweg nun eine durchgehend gleiche Höhe bekommt. Und Ulrike Spindler (CDU) ist wichtig, dass der Gehweg Fußgänger vorbehalten bleibt und Radfahren dort weiterhin nicht zugelassen ist.

Diskussionen gab es rund um das Thema Bushaltestelle – der vierte Punkt im Maßnahmenbündel – samt Wartehäuschen. Bürgermeister Oliver Spieß erklärte, es sei vorgegeben, im Land bis 2022 alle Bushaltestellen barrierefrei umzubauen, wofür es auch Zuschüsse gebe. Die fließen demnach aber nur beim Umbau von Haltestellen für Gelenkbusse, nicht aber nicht für die auf dem Land üblichen kürzeren Fahrzeuge. CDU-Rat Gabriel Schatz kritisierte, der Staat lasse dadurch nicht zum ersten Mal die Landgemeinden im Stich.

So viel Fördergeld fließt an die Gemeinde

Zu den Kosten der geplanten Bauarbeiten – insgesamt 276 000 Euro – ergänzte Bürgermeister Spieß: Für die Gehwegverbreiterung bekomme die Gemeinde 55 500 Euro aus dem Landessanierungsprogramm und weitere 6200 Euro vom Landkreis.

Gleichwohl geht es bei dem Maßnahmenbündel um viel Geld, befand Artur Kühny (FWV), besonders gemessen an dem, was da entstehen soll. Noch weiter in seiner Kritik ging Jürgen Möhrle (CDU): Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde und finanzielle Kürzungen an vielen Stellen stört er sich daran, dass in diesem Fall nun aus dem Austausch eines undichten Rohrs ein Bündel aus gleich vier Baumaßnahmen gemacht werden soll.

Den Neubau eines Wartehäuschens hielt die Mehrzahl der Räte nicht für unbedingt notwendig. Dies wird nun geprüft. Im übrigen hat der Rat bei einer Gegenstimme den geplanten Maßnahmen zugestimmt.