B 32 musste wegen Unfall am Samstag gesperrt werden

Einen Unfall mit Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat es am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertags gegen 18.40 Uhr auf der Blitzenreuter Steige in Richtung Staig gegeben. Laut Polizeiangaben fuhr ein 21-jähriger Volvofahrer. er alleine abwärts Richtung Staig. Im Auslauf einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal auf einen Baum. Ersthelfer holten den bewusstlosen Fahrer aus dem rauchenden Auto. Beim Aufprall wurde er schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Fronreute war zum Ausleuchten der Unfallstelle und zum Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen vor Ort. Die B 32 war laut Polizei für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich durch die Polizei umgeleitet. Der ältere Volvo musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.