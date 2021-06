Autofahrerin fährt in Gegenverkehr

Vergleichsweise glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgefallen, der sich am Montag um 6.15 Uhr kurz vor dem Ortseingang von Ergetsweiler ereignet hat, berichtet die Polizei. Vermutlich wegen eines Sekundenschlafs kam eine 19-jährige Seat-Fahrerin von der ihrer Spur ab und fuhr frontal in den entgegenkommenden VW eines 27-Jährigen. Während die junge Frau unverletzt blieb, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf jeweils etwa 6000 Euro beziffert.