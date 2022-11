Beim Linksabbiegen von der K 7965 auf die K 7962 in Richtung Baienbach hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr der 81-jährige Fahrer eines VW einen Radfahrer übersehen. Das teilt die Polizei mit. Der aus Richtung Fronhofen kommende Radler stürzte über die Motorhaube des Fahrzeugs und erlitt leichte Verletzungen. Einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es glücklicherweise nicht. An dem VW entstand augenscheinlich kein Sachschaden.