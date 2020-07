Autofahrer nimmt Lastwagen die Vorfahrt

An der Einmündung des Falltorweges in die Schwommengasse in Blitzenreute hat am Montagmorgen der Fahrer eines Skodas einem Lastwagen die Vorfahrt genommen.

Der Unfallverursacher bog laut Pressemitteilung gegen 7.30 Uhr vom Falltorweg in die Schwommengasse ab. Dabei übersah er den von rechts aus Richtung Hauptstraße kommenden Lastwagen und stieß mit ihm zusammen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro, davon 8000 Euro alleine am Auto. Verletzt wurde niemand.