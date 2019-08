Autofahrer kommt von der Straße ab

Der 72-jährige Fahrer eines BMW befuhr am Sonntag gegen 21.15 Uhr die Kreisstraße 7965 aus Richtung Altshausen in Fahrtrichtung Baienbach. In einer langegezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in ein Maisfeld und kam an einem Abhang zum Stillstand. Er erklärte laut Polizeibericht, dass er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.