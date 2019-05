Autofahrer übersieht Motorrad

Einen Leichtverletzten und Sachschaden von rund 3000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in Fronreute gefordert. Der 49-jährige Fahrer eines Audi war nach Angaben der Polizei von der Mochenwanger Straße kommend nach links in die B 32 eingebogen und hatte hierbei offensichtlich einen aus Richtung Weingarten kommenden und bevorrechtigten 49-jährigen Motorradfahrer übersehen. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer, erlitt hierbei jedoch nur leichtere Verletzungen.