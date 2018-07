Autofahrer übersieht Kleinkraftrad

Leichte Verletzungen hat ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Unfall erlitten, der sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 7965 bei Fronreute ereignete, teilt die Polizei mit. Der 56-jährige Fahrer eines Pkw bog von einem Grundstück kommend nach links in die Kreisstraße ab und übersah dabei den aus Richtung Schreckensee kommenden Zweiradfahrer. Der 17-Jährige wurde von dem Auto erfasst und kam zu Fall. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4000 Euro.

