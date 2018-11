Eine 36-jährige Renault-Fahreirn ist am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Blitzenreuter Straße in Fronreute auf einen Anhänger aufgefahren, der an einem Skoda angekuppelt war. Vermutlich aus Unachtsamkeit hatte sie laut Polizei zu spät bemerkt, dass der vor ihr fahrenden 48-jährigen Skoda-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Aufprall wurde der Anhänger auf den Wagen geschoben. Es entstand Sachschaden von rund 12 000 Euro.