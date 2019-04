Bei einem Unfall am vergangenen Donnerstag in Blitzenreute in der Gemeinde Fronreute hat es einen leicht verletzte Person gegeben. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage der SZ. Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 32 auf Höhe der Baienbacher Straße hat ein Auto gegen 17.20 Uhr einen Motorradfahrer in Fahrtrichtung Staig erfasst. Dieser wurde beim Unfall leicht verletzt und musste danach ins Krankenhaus, so ein Polizeisprecher.