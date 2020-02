Aus Flüchtlingsunterkunft könnten Wohnungen werden

Das Gebäude im Blitzenreuter Gewerbegebiet Brühl, in dem derzeit Flüchtlinge leben, könnte künftig preisgünstiger Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung sein. Es sind aber auch kulturelle Zwecke möglich, beispielsweise für die Nutzung durch Vereine.

In der 2016 errichteten Unterkunft für geflüchtete Menschen am Ortsausgang in Richtung Wolpertswende befinden sich momentan sechs Wohnungen. Angesichts rückgängiger Flüchtlingszahlen widmet die Gemeinde das Areal nun zu einem so genannten „urbanen Gebiet“ um. Dies erschien Verwaltung und Gemeinderat die ideale rechtliche Form für zukünftige Nutzungen zu sein.

Scharnier zwischen Seniorenheim und Gewerbebauten

Ganz allgemein sieht sich Fronreute darin bestätigt, 2016 trotz Eile und Druck nicht ein schlechtes Provisorium errichtet zu haben, sondern einen soliden Bau in Holzständerbauweise. Damit war von vornherein auch die Frage einer späteren Nutzung berücksichtigt. Der Bau mit kleiner Gartenfläche stellt vom Ortsbild her eine Art Scharnier zwischen Seniorenheim und Gewerbebauten dar, hat einen eigenen Zugang und ist damit vom eigentlichen Gewerbegebiet abgesetzt.

Im Januar lebten 82 geflüchtete Menschen in der Gemeinde Fronreute, die meisten haben eine reguläre Wohnung gefunden. Nach wie vor gibt es über die Arbeitsgruppen des Helferkreises Asyl Angebote zur Unterstützung und Integration.

Das Gebäude mit den Asylbewerberwohnung ist auf einem Areal errichtet worden, das schon 2016 für ein Gewerbegebiet vorgesehen gewesen ist. Dieses wurde dann aber erst 2018 erschlossen. Die Plätze sind bereits alle zumindest reserviert und teilweise schon bebaut.

Flexibles Baurecht

Neben den reinen Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten hat es bisher schon Mischgebiete gegeben. Anders als bei diesen Mischgebieten muss die Nutzung von Wohnen und Arbeiten in einem urbanen Gebiet nicht gleichberechtigt sein und kann sich auch nach ein paar Jahren ändern. Damit ist sehr viel Flexibilität möglich.