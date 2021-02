Audi rammt Lkw-Anhänger auf der B 32

Unverletzt geblieben sind die Insassen zweier Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Blitzenreute. Das teilt die Polizei mit.

Ein 69 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr beim Einfahren in die B 32 gegen den Lastwagenanhänger eines 67-jährigen, der die Bundesstraße in Richtung Altshausen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 69-Jährige mit seinem Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn geschleudert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.