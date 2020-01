51-Jähriger fährt mit seinem Auto in Blitzenreute in Schlangenlinien

Eine Streife des Polizeireviers Weingarten hat am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in Blitzenreute einen betrunkenen Autofahrer überprüft. Gegen 18.45 Uhr fiel der Mann einem anderen Verkehrsteilnehmer auf, weil er auf der B 32 in Schlangenlinien von Staig in Richtung Blitzenreute fuhr. Laut Polizeibericht wurde dem 51-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft zweimal Blut abgenommen werden und der Führerschein beschlagnahmt.