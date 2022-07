50 Jahre Fronreute: Tag der „offenen Dörfer“

Kommenden Sonntag, 3. Juli, wird Fronreute mit einem Tag der offenen Tür an verschiedenen Orten in den drei Dörfern Fronhofen, Staig und Blitzenreute sowie am Bauhof bei Baienbach das 50-jährige Bestehen der Kommune feiern. Zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr sind alle öffentlichen Gebäude zugänglich. Beispielhaft genannt seien eine Ausstellung des Ortshistorikers Konrad Rothenhäusler im Bürgerhaus Staig, ein Informationsstand der Jugendfeuerwehr Fronhofen sowie in Blitzenreute das zum Technischen Rathaus umgebaute ehemalige Pfarrhaus.

Hinzu kommen einige Führungen, darunter beim Skulpturenweg in Bettenreute (10.45 Uhr, 12.15 Uhr) sowie durch die jüngst grundlegend erweiterte Grundschule Blitzenreute (11.30, 13.30 Uhr, 15 Uhr) und das Fronhofener Baugebiet Breite II (11.30 Uhr, 13 Uhr, 14.30 Uhr).

Höhepunkte sind das Antrommeln vor der Schule Blitzenreute um 11 Uhr und ein kleines Stück der Theaterfreunde Blitzenreute um 11.30 Uhr und um 14 Uhr auf dem Dorfplatz.

Verweilen bei Essen und Trinken kann man im Landjugendheim, im Stadel der Theaterfreunde, im Kinderhaus Staig, in der Biegenburghalle (SV Blitzenreute) und beim Bauhof (Landfrauen Fronhofen).

Bürgermeister Oliver Spieß und dem Gemeinderat zufolge hat sich Fronreute – auch mit Blick auf die Unsicherheiten in der Corona-Pandemie – auf diese Form des Jubiläums verständigt, um einerseits die Vielfalt in der Gemeinde und andererseits die Ergebnisse einiger Investitionen zu zeigen. Noch nicht abschließend beschlossen ist, ob es im Herbst eine Art Festakt geben soll.

Zum 1. September 1972 haben sich die Gemeinden Blitzenreute und Fronhofen im Zuge der baden-württembergischen Gemeindereform zusammengeschlossen. Um den Charakter zu unterstreichen, dass sich zwei gleichwertige Partner gefunden haben, wurde für die neue Gemeinde der Kunstname „Fron-reute“ aus beiden Vorgängerkommunen gebildet.