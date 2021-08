49. Fohlenmarkt in Fronhofen steigt am 11. September

Der Pferdezuchtverein Ravensburg lädt am Samstag, 11. September, zum traditionellen Fohlenmarkt ein. Auf der weitläufigen Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Fronhofen kann die Veranstaltung laut Pressemitteilung unter Einhaltung der coronabedingten Abstands- und Hygienerichtlinien abgehalten werden.

Der Auftrieb der Fohlen ist zwischen 9 und 10 Uhr morgens. Die Fohlen werden freilaufend mit ihren Müttern ab 10.30 Uhr präsentiert. Im Anschluss daran findet um etwa 11.45 Uhr nochmals eine Einzelvorstellung der Fohlen auf dem Reitplatz statt, die Fohlen können von Kaufinteressenten so nochmals im Schritt und aus der Nähe begutachtet werden. Auktionator Norbert Freistedt eröffnet um 13.30 Uhr die Versteigerung.

Rund 30 Fohlen stehen zum Verkauf, darunter sei auch ein Altwürttemberger-Fohlen, abstammend von LVV Sol. Hengste wie Viva Gold, Marc Cain, Zalando oder Bourbon sind in den Pedigrees der dressurbetont gezogenen Fohlen zu finden. Der lackschwarze Hengst Bohemian sei sogar mit vier Nachkommen vertreten, wie es in der Ankündigung heißt. Bohemian selbst sei erst im August erfolgreich bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde am Start gewesen. Bei den springbetont gezogenen Fohlen seien es beispielsweise Hengste wie Chacfly PS, Candymann oder D’Aganix Z, die mit Nachkommen vertreten sind.

Einige der ehemals in Fronhofen ersteigerten Fohlen seien heute im Dressur- und Springsport erfolgreich, aber auch gute Zuchtstuten seien daraus hervorgegangen.

Die vollständigen Pedigrees der Fohlen sind auf der Homepage des Pferdezuchtvereins Ravensburg unter www.Pferdezuchtverein-RV.de veröffentlicht.

Weitere Informationen können auch direkt bei dem Vorsitzenden des Pferdezuchtvereins Ravensburg, Alfons Bauhofer, unter der Telefonnummer 0170 / 93 36 512 angefragt werden.