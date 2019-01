2. Bezirksrangliste steigt am 20. Januar

Zum Auftakt der Rückrunde sind die aktiven Spielerinnen und Spieler des Tischtennisbezirks Allgäu-Bodensee am Sonntag, 20. Januar, in die Biegenburg-Halle in Blitzenreute (Bauhofstraße 41) zur zweiten Bezirksrangliste der Saison 2018/19 in allen Klassen eingeladen. Mehr als 120 Teilnehmer aus dem Bodenseegegend und dem Allgäu erwartet der Ausrichter, die Tischtennisabteilung des SV Blitzenreute.

Laut Vorschau wird die Halle am 20. Januar um 8 Uhr geöffnet, um den Aktiven das Einspielen auf den 16 Tischen zu ermöglichen. Das Turnier startet, unter Gesamtleitung von Silke Bruder - Einzelsportbeauftragte des Bezirksverbands - um 9 Uhr mit den Herrenklassen D bis F. Ab 13.30 Uhr greifen die Herren der Klassen A,B,C und Sonderklasse sowie die Tischtennisspielerinnen sämtlicher Altersklassen ins Turniergeschehen ein.

Anmeldungen sind per E-mail an jugendwart@ttbezab.de oder per Post an Chris Kratzenstein, Schlehenweg 1 in 88299 Leutkirch bis spätestens Mittwoch den 16.01.2019 (Meldeschluss 24.00 Uhr) zu senden.