10000 Euro Schaden nach Vorfahrtunfall

Schaden von rund 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Einmündung Hauptstraße/Baienbacher Straße in Blitzenreute ereignet hat.

Ein 49 Jahre alter VW-Fahrer wollte laut Polizei von der Baienbacher Straße nach links auf die Hauptstraße in Richtung Altshausen abbiegen. Dabei nahm er einem gleichaltrigen Renault-Fahrer, der in Richtung Weingarten unterwegs war, die Vorfahrt. Verletzt wurden beide Fahrer bei der Kollision der Autos nicht.