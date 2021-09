Ölspur führt zu Unfall an Blitzenreuter Steige

Wegen einer Ölspur ist ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der B32 bei Blitzenreute gestürzt.

Der 52 Jahre alte Biker verlor laut der Polizei auf dem öligen Film in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Bei dem Sturz blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Blitzenreute war im Einsatz, um die Ölspur im Nachhinein abzustreuen. Hinweise darauf, wer das Öl verloren haben könnte, gibt es bislang nicht.