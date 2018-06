Reitverein Fronhofenveranstaltet Sommerturnier

Das diesjährige Sommerturnier findet vom 22. bis 24. Juni auf der Anlage des Reitvereins Fronhofen statt. Wie der Verein mitteilt, wird es in diesem Jahr drei Springen der Klasse S* geben.

Eine dieser Prüfungen wird am Samstagnachmittag sein, die anderen beiden am Sonntagnachmittag. Wie jedes Jahr wird am Sonntag auch eine Youngster-Springprüfung Klasse S* durchgeführt, und das abschließende S*-Springen an diesem Tag findet mit Stechen statt. Die Dressurprüfung Klasse S* wird laut Mitteilung am Samstagnachmittag sein. Die letzte Prüfung am Sonntagnachmittag ist ein St. Georg Special*. Es gibt kalte und warme Speisen sowie Kaffee und Kuchen. Der genaue Zeitplan ist ersichtlich im Internet unter der Adresse www.reitverein-fronhofen.de.