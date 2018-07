Constantin Sorg steht auf Rang zwei

In Schutterwald kam Constantin Sorg vom RFV bei den Youngstern (sieben-/achtjährige Pferde) mit Casillas im M**-Springen auf Rang sieben, im S*-Springen wurde Sorg Dritter. Mit Cadeau trat Sorg bei der Landesmeisterschaft der Amateure an. Hier wurde er in der ersten Wertungsprüfung im M**-Springen Zweiter, in der zweiten Wertungsprüfung in einem S*-Springen Vierter. In der Finalprüfung S* mit Siegerrunde wurde Sorg wieder Zweiter. Somit wurde er in der Gesamtwertung bei den Landesmeisterschaften in Schutterwald Zweiter.

Die 13-jährige Anika Ott vom RFV Fronhofen ist Landesmeisterin in ihrer Altersklasse geworden. Mit ihrer Stute Quattro’s Donna siegte sie in den ersten zwei Wertungsprüfungen. In der Finalprüfung am dritten Tag wurde Ott Dritte. Ebenfalls erfolgreich war sie mit ihren Ponys, hier reichte es in der Gesamtwertung für Platz vier.

In Bergatreute startete die RFV-Jugend. Jana Rot siegte mit Polly im Reiterwettbewerb Schritt-Trab, Charlotte Metzler folgte mit Zenya auf Rang zwei. Julika Sauter platzierte sich mit Miss Marple in einem Dressurreiterwettbewerb der Klasse E auf Rang drei und im Punktespringen mit Joker auf Rang neun. Im Mannschaftspringen wurde Sauter mit Sophie Riegger und Julius Esenwein Sechste. Mattea Sauter siegte mit Hengelhoef’s Chianti in der Führzügelklasse mit Slalom. Marcel Amann wurde in derselben Prüfung auf Lucky Vierter.

In Herdwangen auf dem Spießhof wurde Julia Ostertag mit Bella Mia Zweite in der L-Dressur auf Trense.

Springreitturnier in Bad Wurzach: Im L-Springen musste sich Hanna Nold vom RFV Bad Waldsee mit Rubina knapp geschlagen geben und landete auf dem zweiten Platz. Cindy Schmidt wurde mit Carrys Boy Achte im A**-Springen. Nach einem tollen Ritt und einer Wertnote von 8,4 ging die goldene Schleife in der Stilspringprüfung Klasse A* an Ramona Leimgruber und Havanna.