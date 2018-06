Ortschaftsrat Friesenhofen tagt im Rathaus

Der Ortschaftsrat Friesenhofen tagt am morgigen Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Friesenhofen. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil steht unter anderem ein Bauantrag für eine Hackschnitzelheizung mit Silo in Ellmeney-Friesenhofen.