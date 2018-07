Am Sonntag ist Seifenkistenrennen in Herlazhofen

Seifenkisten sind Holzkisten auf vier Rädern mit zwei Lenkfäden? Falsch gedacht. Sie sehen viel spektakulärer aus, als sie in unserer Vorstellung existieren. Wer es nicht glaubt, kann sich am Sonntag in Herlazhofen überzeugen. 50 Teilnehmer rollen dort in ihren selbstgebauten „Kisten“ die etwa 800 Meter lange Rennstrecke hinab und überwinden dabei eine Höhendifferenz von 50 Metern.

Franz Knittel, Werkzeugmacher, Physiker und Werbefotograf aus Friesenhofen, gehört zu den Experten unter den Seifenkistenliebhabern und -fahrern im Allgäu und ist am Sonntag ebenfalls am Start.