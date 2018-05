Eine Geldbörse sowie Bargeld hat ein Unbekannter zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, aus zwei geparkten Autos in Fleischwangen gestohlen. Ein Wagen stand laut Polizei in einer Doppelgarage in der Bachstraße, der andere in einer Doppelgarage in der Straße „Am Bächle“.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, beim Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584 / 92170 anzurufen.