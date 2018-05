Musikkapelle Engerazhofen besucht französische Partnerkapelle „Harmonie Bédarcienne“

Die Musikkapelle Engerazhofen (MKE) hatte sich am Vatertag, 10. Mai, auf den Weg nach Bédarieux (Südfrankreich) zu ihrer Partnerkapelle „Harmonie Bédarcienne“ gemacht. Nach 14-stündiger Fahrt sei sie herzlich von ihren französischen Freunden empfangen und in ihre Gastfamilien aufgeteilt worden, teilt die Kapelle mit.

Am nächsten Tag besichtigten die Teilnehmer die Weinkellerei „Les Crus Faugères“ in Bédarieux, welche 1979 als „Caveau des Schistes“ von Winzern des Weinguts Laurens gegründet wurde. Die Weinkellerei „Les Crus Faugères“, die alle Faugérois-Genossenschaften zusammenbringt, bewirtschaftet insgesamt rund 100 Hektar Weinberge und produziert vier Millionen Flaschen Wein pro Jahr. Nach der Mittagspause mit Nudel-Paella (Fideuá) wurde das Glockenmuseum in Hérépian besucht. Hierbei haben die Musiker laut Mitteilung einiges Wissenswertes über die historische Herstellung von Glocken gerlernt, angefangen von einfachen Blechschellen bis zu aufwändig gegossenen Kirchenglocken.

Am Abend wurde ein gemeinsamer Konzertabend in der Festhalle (Salle Polyvalente Marcel Pagnol) in Hérépian gestaltet. Nach der freundlichen Begrüßung durch Bürgermeister Jean-Louis Lafaurie und der Einladung zum Abendessen gestaltete die „Harmonie Bédarcienne“ den ersten Konzertteil. Anschließend nahm die MKE auf der Bühne Platz und unterhielt die französischen Gäste mit Märschen, Polkas und modernen Stücken. Zum Abschluss wurden zwei Stücke gemeinsam vorgetragen.

Musizieren auf einem Katamaran

Am Samstag fuhren die beiden Kapellen in die 120 Kilometer entfernte Stadt Le Grau-du-Roi direkt am Meer. Bei der dort stattfindenden Regatta der Fischer (Le Défi des Ports de Pêche) wurden die zahlreichen Touristen von der deutsch-französischen Musikgruppe aus rund 60 Musikern an verschiedenen Orten unterhalten. Eine ganz neue Erfahrung sei das Musizieren auf einem Katamaran gewesen, von wo aus die Besucher beim Einfahren eines Kanals auf beiden Uferseiten unterhalten wurden, heißt es. Auch die Abschlusszeremonie der Regatta sei von der großen Musikgruppe umrahmt worden.

Am Sonntag bedankte sich die Musikkapelle Engerazhofen mit einem kleinen Standkonzert bei ihren Gastfamilien. Anschließend wurden die Geschenke ausgetauscht. Die französischen Freunde erhielten einen Bierstiefel mit einer Gravur zur Erinnerung an diesen Besuch. Die MKE wurde mit einem Gemälde eines Künstlers aus Bédarieux beschenkt. Nach Austausch der landestypischen, flüssigen Spezialitäten trat die MKE um 17.30 Uhr die Heimreise an.