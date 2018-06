TV Eisenharz feiert beim Turnerball

Eine volle Halle, ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm, super Stimmung. So lautet das Fazit der Veranstalter zum Turnerball des TV Eisenharz.

Die Veranstalter des Turnvereins Eisenharz freuten sich einmal mehr über eine volle Carl-Wunderlich-Halle beim traditionellen Turnerball, heißt es in einer Mitteilung. Viele Zuschauer waren gekommen und waren gespannt auf das bekannt abwechslungsreiche Programm in Eisenharz. Und sie sollten nicht enttäuscht werden. In vielen Proben in den vergangenen Wochen hatten sich mehrere Riegen des TVE auf ihren Auftritt auf der Turnerballbühne vorbereitet.

Ihren ersten Auftritt beim Turnerball seit ihrer Neu-Gründung vor knapp zwei Jahren hatte die Turnerjugend. 16 Mädchen und Jungs im Alter zwischen 16 und 18 Jahren boten in rosa Tütü-Röcken eine nicht immer ganz ernst zu nehmende Ballettaufführung. Sie turnten zu einem Potpourri aus Ballettklassikern und aktuellen Charts.

Im Anschluss entführte die Männerriege die Zuschauer in die Zeit der Piraten. Nachdem die Piraten einen Ihrer Kollegen vor dem Tod am Galgen gerettet hatten, wurde gefeiert. Und das mit Tanz, spektakulärer Akrobatik und jeder Menge Witz.

Nicht ganz so weit in die Vergangenheit, nämlich in die 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts entführte die Frauenriege dann das Publikum. In den für diese Zeit typischen bunten Leggings und Tops präsentierten sie auf „Maniac“ von Michael Sembello Tanz-Aerobic. Niemand im Publikum konnte dabei ruhig auf seinem Platz sitzen bleiben, schreiben die Veranstalter weiter.

Zum Abschluss erinnerten die Turner daran, wie sie im vergangenen Herbst nach einem Wettkampf am Eisenharzer Rathaus die Tresordiebe auf frischer Tat ertappt hatten. Mit Turneinlagen, Pyramiden und gewohnt spektakulärer Akrobatik wurde diese Szene ausgestaltet und brachte das Publikum zum Staunen.

Anschließend feierten die Gäste in der Eisenharzer Carl-Wunderlich-Halle zur Musik der Band „Reset“ bis in die frühen Morgenstunden.