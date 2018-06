Simplex in Eisenharz – Fertigung hochwertiger Armaturen

Es scheint eine gute Tradition zu sein, dass sich der sogenannte Isnyer Unternehmerstammtisch nicht im Wirtshaus trifft, sondern vor Ort bei Handwerkern und in Betrieben. Dass also nicht über die Dinge geredet wird, sondern mit den Menschen, die mitten drin stehen, in Entwicklung, Produktion, Vertrieb und in der ganz praktischen Anwendung rund um den Wirtschaftsraum Isny.

Jüngst stand die Firma Simplex in Eisenharz, ein Entwickler und Hersteller von innovativen Heizungsarmaturen und -systemen im Fokus. Simplex gehört seit einigen Jahren zum international operierenden belgischen Unternehmensverbund Aalberts Industries mit insgesamt 140 Gruppenunternehmen, 11500 Mitarbeitern und 1,7 Milliarden Umsatz pro Jahr. Zu Aalberts wiederum gehören zum Beispiel auch Firmen wie Meibes, Seppelfricke und Conti mit Produktionssegmenten für die Bau-, Fernwärme-, Solar-, Wasser-, Gebäude-, Luftfahrt- und Medizinindustrie. In diesem großen Zusammenhang ist die Simplexproduktlinie aus Eisenharz durchaus eine Ergänzung. Die gut 40 Isny Aktiv-Teilnehmer, darunter zwei Damen, wurden vom Simplex Management empfangen und mit einer Powerpoint-Präsentation in die Firma eingeführt. Bei der anschließenden Betriebsführung in Gruppen erhielten die Stammtischteilnehmer Einblick in die Produktionsabläufe mit hochmodernen, vollautomatischen Automaten, die teils im Tag- und Nachtbetrieb produzieren, und zwar in millionenfacher Stückzahl.

Die Simplexanfänge finden sich in der Werkstadt des Isnyer Heizung- und Sanitärhandwerkers Johann Wilfer, einem schwäbischen Tüftler und Praktiker. Er griff in den 1950er-Jahren die Probleme der Heizungsbauer und Installateure auf, probierte bessere und einfachere Lösungen aus und brachte diese auf den Markt. 1977 wurde die Produktion erweitert und nach Eisenharz verlegt. 21 Jahre später kam ein Produktionszweig für Gummi und Kunststoffteile im Thüringischen Schwallungen hinzu. Mit der Integration in den Aalberts-Verbund startete das Eisenharzer Unternehmen 1998 auch mit dem weltweiten Vertrieb.

Doch wo begegnet dem Laien das Simplex-Produkt? Im Technik- oder Heizraum eines Wohnhauses, und außerdem in unsichtbar versteckten Leitungsnetzen unter Fliesen in der Toilette, Dusche, Sauna oder im Wellnessraum. „Wenn es von hervorragender Qualität ist, dann ist es bestimmt von Simplex aus Eisenharz“, meint Marketingleiter Carsten Schill. Simplex sei ein führender Hersteller von hochwertigen Anschluss- und Kesselarmaturen für die Heizungsinstallation, langlebig und anwenderfreundlich.

Im Werk Thüringen laufen Produktionslinien mit 83 Mitarbeitern. In Eisenharz sind 80 Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Verwaltung, Einkauf, Vertrieb, Kunststoffteilefertigung und Werkzeugbau beschäftigt. Der weltweite Vertrieb läuft über Großhandelsverbände. (ws)