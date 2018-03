Roland Sauter tritt als Kandidat für den Kreistag an

Bei der Hauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Eisenharz ist bekannt geworden, dass der amtierende Bürgermeister Roland Sauter als Kandidat auf der CDU-Liste für den Kreistag im Wahlkreis Isny/Argenbühl antreten werde. Er wolle den Sitz für Argenbühl zurückerobern, den Josef Köberle durch seinen Wegzug aus der Gemeinde Argenbühl abgeben musste, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.

Kritische Töne waren zum Thema Biotonne zu hören, die 2015 im Kreis Ravensburg eingeführt wurde, schreibt der Verein weiter. Grundsätzlich stelle Biomüll ein Wertstoff dar, aber gerade in ländlichen Gebieten seien die Erfassungskosten recht hoch, darum halte Wolfgang Kleiner, CDU-Kreisrat aus Argenbühl-Eglofs, eine Rückdelegation der Biotonne für möglich.

Sein Bedauern brachte er über die Tatsache zum Ausdruck, dass es in Baden-Württemberg zu wenige Planer und Unternehmen gibt um den Breitbandausbau in entlegeneren Gebieten maßgeblich voran zu treiben, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Umstrukturierung der beruflichen Schulen begründete er laut Mitteilung mit rückläufigen Schülerzahlen, die eine Bündelung notwendig machten, aber auch mit dem Alter der Schulgebäude, die zum Teil 30 bis 40 Jahre alt sind und eine Investitionssumme von circa 250 Millionen Euro für die Sanierung nötig machen.

Vorstand neu gewählt

Neben den üblichen Regularien wurde bei der Versammlung auch der gesamte Vorstand neu gewählt. Ihm gehören künftig an: Gemeindeverbands-Vorsitzender von Argenbühl Georg Deiss, neuer Beisitzer Cornelius Mauch, Vorsitzende des Ortsverbandes Eisenharz Hilde Stadelmann, Schriftführerin Waltraud Blumer-Kempter, neue Beisitzerin Charlotte Rawson-Nash, stellvertretender Vorsitzender Andreas Loritz, Kassierer Werner Frommknecht, Beisitzer Roland Kempter, Frank Rait, Adalbert Weber und Kreisvorsitzender Christian Natterer.