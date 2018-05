Motorradfahrer unter dem Zeichen des Kreuzes

Auch im dritten Jahr in Folge hatte der Motorradclub „Dia Isharte“ kein besonderes Glück mit dem Wetter. Trotzdem kamen zur traditionellen Segnung mehr Motorradfreunde als zuvor. Von den Ministranten gezählte 370 Mal teilte Pfarrer Rupert Willburger das Weihwasser in Richtung Fahrzeug und Fahrer aus.

Gut besucht und von vielen gelobt zeigte sich am Morgen der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Benedikt. „Eine würdige Feier“, so war am Ende immer wieder zuhören. Würdig schon deshalb, weil die „JuGo-Band Argenbühl“ sie mit Spiel und Gesang begleitet hatte.

Dann gab es für die vielen Frauen und Männer in ihrer Lederbekleidung kein Halten mehr. Sie schwangen sich auf ihre heiß geliebten Feuerstühle, ließen den Motor einmal kräftig aufheulen und brausten los. Sie umkurvten das Dorf und kamen auf dem Vorplatz der Kirche an, wo der Geistliche sie samt Beifahrer und Gefährt segnete. Die Zähleruhren der Ministranten zeigten es an: 370 motorisierte Zweiräder waren es genau. Vom Moped über den Roller bis hin zu schweren Rennmaschine.

Pfarrer Willburger hatte zuvor in seiner Predigt davon gesprochen, dass er Fahrer und Motorräder unter das Zeichen des in die Diskussion geratenen Kreuzes stelle. Wörtlich sage er: „Das Kreuz gehört zu unserem Leben und zu unserer Kultur einfach dazu“. Und er sprach die Bitte an die Biker aus: „Fahrt so, dass es weder Euch noch für andere zum Schaden wird!“ Nachdem Willburger zu einem rücksichtvollen Verhalten im Straßenverkehr ermahnt hatte, bot er einen Kompromiss an: „Ich gebrauche großzügig Weihwasser, während ihr sparsam mit dem Gas umgeht!“