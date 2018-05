Marionettentheater für Groß und Klein

Mit ihrem saarländischen Marionettentheater verbindet die Familie Grünholz eine weit über 100-jährige Familientradition. Robert Grünholz gastiert mit seinen Puppen, die teilweise noch von seinem Urgroßvater geschnitzt wurden, am Dienstag, 29. Mai, um 15 Uhr im Haus Catharina in Eisenharz. Zu sehen ist das Stück „Das Zauberschwert“, in dem ein armer, aber wackerer Ritter mit Hilfe eines magischen Schwerts eine Prinzessin aus den Fängen eines bösen Zauberers befreit. Ein Stück, das sich laut Ankündigung sowohl an ältere als auch an jüngere Besucher richtet. Gäste zahlen drei Euro Eintritt, für Kunden und Bewohner des Hauses und der Sozialstation Catharina ist der Eintritt frei. Foto: Vinzenz von Paul gGmbH