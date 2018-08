Ehrung für 25 Jahre Urlaub auf dem Mockenhof

Bei Familie Strodel auf dem Mockenhof genießen Familien noch richtigen Urlaub auf dem Bauernhof. Seit 25 Jahren ist Familie Konrad aus Gerbrunn bei Würzburg zu Gast in Eisenharz und daraus ist eine treue Freundschaft entstanden, heißt es in einer Pressemitteilung des Gästeamts. Antje Böse vom Gästeamt begrüßte die langjährigen Gäste im Rathaus Eisenharz. Neben dem Geburtstag von Ulrich Konrad wurde natürlich das Jubiläum „25 Jahre Urlaub auf dem Mockenhof“ gefeiert. Damals kaufte sich Familie Konrad den Katalog „Urlaub auf dem Bauernhof“. Seinerzeit schrieb man eine Postkarte an den Vermieter und so entstand mit den drei Kindern Juliane, Katharina und Sebastian eine langjährige Freundschaft zu Familie Strodel. „Direkt nach der Anreise ging es in den schönen Biergarten im Gasthaus Sonne in Eisenharz. Hier gab es leckere Allgäuer Küche und die Kinder konnten ungestört spielen“, so Ulrich Konrad. Doch vor allem war das Trecker fahren und die Mithilfe im Stall bei den Kindern beliebt. Dafür klingelte auch schon mal um 5 Uhr der Wecker. Früher machten die Konrads mit den Kindern eine Fahrradtour nach Isny, besuchten die Hammerschmiede in Gottrazhofen und heute erklimmen alle die Berggipfel und genießen die wunderschöne Landschaft und Natur. Alle sind sich einig: Am schönsten sind die Abende mit der Familie Strodel, wenn es eine Kostprobe aus Pedi’s Likörlädle mit den hauseigenen Produkten gibt.