Der Brunnen in Eisenharz wird 20

Der Brunnen vor dem Rathaus in Eisenharz wird im August 20 Jahre alt. Im Sommer 1998 wurde er eingeweiht. Er ist ein Geschenk des Argenbühler Ehrenbürgers Helmut Maucher, der den Brunnen zur Eröffnung des Rathauses im selben Jahr stiftete. Ganz auffällig auf dem Brunnen: die Allgäuer Kuh auf einer Milchkanne.

In der „Schwäbischen Zeitung“ war im August 1998 von Spender Helmut Maucher zu lesen: „Ein schöner Tag für mich, meiner Heimat mit diesem Brunnen ein bleibendes Geschenk zu machen.“ Der ehemalige Nestlé-Chef und gebürtige Argenbühler verstarb vor einigen Monaten im Alter von 90 Jahren. Seinen beruflichen Weg begann er im erlterlichen Molkereibetrieb in Eisenharz. Er war Mitbegründer der Bürger- und Sozialstiftung der Gemeinde. Um den Kontakt zu seinem Allgäu zu pflegen, reiste Helmut Maucher regelmäßig aus Bad Homburg, wo er lange seinen Hauptwohnsitz hatte, nach Isny, wo er ein Feriendomizil besaß.

Der gestiftete Brunnen besteht laut Gästeamt aus einem Brunnentrog aus Granit, aus dem das Wasser sprudelt. Der Brunnen trägt an allen vier Ecken bronzene Bügel, die sich zu einem offenen Gehäuse fügen und an die Allgäuer Hügellandschaft erinnern sollen. Auf den Bügeln befinden sich ebenfalls in Bronze figürliche Symbole für die Käserein, für die Weidelandschaft, für den Obstbau und für Landwirtschaft. Und obendrauf: eben die Kuh. Der Brunnen wurde geschaffen vom Bildhauer Josef Michael Neustifter, der auch den Stifterbrunnen am Hofgut Farny sowie ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Wangen geschaffen hat.