Biene Maja erkundet beim Eisenharzer Frühlingsfest die Umgebung

Die Biene Maja und ihr Freund Willi gingen am Samstag beim Frühlingfest der Musikkapelle Eisenharz auf Erkundungsflug durch die Heimatgemeinde. Was sie dabei erlebten, das wurde mit Musik und humoristischen wie sportlichen Einlagen begleitet. Süßer Bienenstich an den Tischen und die im Anschluss an das dreistündige Programm geöffnete Honigbar warteten auf die zahlreichen Besucher in der Carl-Wunderlich-Halle und rundeten so das bunte Bild ab.

Wer kennt sie nicht, diese kleine freche und schlaue Biene Maja, die nicht nur die Kinder lieben, sondern auch die Erwachsenen. Und deshalb war auch das Motto, das die Eisenharzer Musikanten unter ihrer Leitung von Andreas Loritz für ihr Fest gewählt hatten, eins mit hohem Wiedererkennungswert. Immer wieder - und in unterschiedlicher Form dargeboten - erklang das durch Karel Gott bekannt gewordene Lied und animierte zum Mitsingen: „Maja, erzähle uns von dir!“

Seitenhiebe von der Biene

Um diese Aufforderung in die Tat umzusetzen, hatte sich die sehr groß geratene Biene ihren Freund Willi mitgebracht. Nachdem sie aus ihren Waben hervorgekrochen waren und das Orchester, „die alles Arbeitsbienen sind, die nur Musik machen können“, in Augenschein genommen hatten, legten sie mit ihren nicht ganz von Seitenhieben und Zweideutigkeiten freien Betrachtungen der Argenbühler Umgebung los. Wobei die Frage nach der größten Orgel der Welt ihre Wirkung auf die Lachmuskeln der Eisenharzer nicht verfehlte. Klar, das konnte nur „Eglofs mit seinen 1600 Pfeifen“ sein.

So manches Mal wurde man an diesem frühlingshaften Abend an das Programm eines Faschingsballs erinnert. Da erreichten beispielsweise österreichische Ameisen von der „7. Kompanie aus Graz“ im Marschtempo die Biene und sangen vom Grund ihres Besuches: Urururoma Ameise war eine gebürtige Eglofserin. Nun sollte der dazugehörige Urururopa ausfindig gemacht werden. Sicherlich nicht fündig wurde die Ameisenarmee im Umfeld eines Scheißhäusels, aus dem heraus Posaunenstöße den jeweils von drei Musikanten angekündigten Grad der „Duftmarke“ wiedergaben.

A-Capella-Damen treten auf

Toll war das, was die „Zirkus-Athleten“ der Kapelle zu bieten hatten. Grashüpfer Flip gab den Ton an und Trompeten-Käfer, Hornisse und Co. sprangen, hüpften und schlugen Saltos, das es eine Lust war, zuzuschauen.

Als Höhepunkt der akrobatischen Nummer wurde kopfüber Trompete gespielt und eine „Maja-Pyramide“ gebildet. Später traten noch die flotten „A-Cappella-Damen“ auf, zeigte sich eine „Gummistiefel-Parade“ und wurde eine „Loop-Station analog“ geboten.

Natürlich kam die Musik nicht zu kurz. Passend zum Aufbrechen der Natur in Garten, Feld und Wald wurden fröhliche Töne angeschlagen. Da gab es einen Einblick ins „Prager Leben“, tauschte man den „Alpengruß“, kehrte in die „Weinschenke“ ein und trank dort „Griechischen Wein“. Um am Ende zusammenfassend festzustellen: „Wunder gibt es immer wieder“.