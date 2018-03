Achtklässler lernen Pflegeeinrichtung kennen

Was macht man eigentlich in der Altenhilfe? Das haben sich 17 Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Argenbühl gefragt und gemeinsam mit Lehrerin Vera Ruhhammer im Rahmen der Berufsfindung eine Pflegeeinrichtung besucht. Im Haus Catharina in Eisenharz konnten die Achtklässlerinnen bei einer Präsentation und Hausführung das Leben in einer Senioreneinrichtung kennenlernen.

Praktisch wurde es beim Thema Bewusstseinsbildung, teilt die Vinzenz von Paul gGmbH mit. Mit einem Alterssimulationsanzug, dessen Anschaffung die Kreissparkasse Ravensburg unterstützt hat, konnten sich die Schülerinnen in die Herausforderungen, die das Alter mit sich bringt, hineinversetzen. „Es ist wichtig, dass unsere Gesellschaft die Bedürfnisse von älteren Menschen kennt, um ihnen entsprechend begegnen zu können. Wenn man jung ist, kann man sich nicht vorstellen, warum man sich im Alter öfter setzen muss oder warum man nicht gleich das Kleingeld an der Kasse parat hat. Der Alterssimulationsanzug hilft dabei, ein Verständnis dafür zu entwickeln“, erklärt die Leiterin der Pflege, Karin Schmidt.

Mittels eines Parcours stellte Schmidt zudem den Schülerinnen das Krankheitsbild Demenz vor. „An sechs Stationen werden typische Anzeichen der Demenz simuliert. Daran lässt sich gut erklären, wie man Menschen mit Demenz in ihrem Alltag am besten begleitet“, sagte Schmidt weiter. „Für uns war es ein spannender Besuch. Die Schülerinnen konnten einen guten Einblick in die Arbeit gewinnen und haben an den Bewohnern gesehen, wie man als Altenpfleger zur Lebensqualität im Alter beitragen kann“, so Vera Ruhhammer.