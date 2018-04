Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

Zwei schwer und eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von rund 7000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 16.45 Uhr an der Einmündung Weitprechtser Straße / St.-Martinus-Straße in Eintürnen. Eine 82-jährige Autofahrerin befuhr laut Polizeibericht die Weitprechtser Straße ortsauswärts und missachtete beim Abbiegen an der Einmündung die Vorfahrt eines entgegenkommenden 46-jährigen Motorradfahrers. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrer samt seiner Sozia derart auf die Fahrbahn, dass sie durch hinzugerufene Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.