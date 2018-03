RV Concordia wird Gemeinnützigkeit aberkannt

Das Finanzamt hat dem Radfahrverein (RV) Concordia Eintürnen 1902 die Gemeinnützigkeit aberkannt. Das wurde bei der Hauptversammlung bekanntgegeben.

Wie Vorsitzender Martin Heyse sagte, bedeute dies, dass der Verein ab sofort keine Spenden bestätigen darf. Auch muss ab dem Jahr 2017 jährlich eine Steuererklärung gemacht werden. Da nun alle Gewinne versteuert werden müssen, werde bis auf Weiteres kein Radbasar durchgeführt, so heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter.

Man habe in den vergangenen Jahren vor allem durch den Radbasar zu viel Geld eingenommen – und davon zu wenig ausgegeben, erklärte die stellvertretende Vorsitzende Edeltraud Miller-Amann auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Zahlreiche Mitglieder, Gäste und Vertreter anderer örtlicher Vereine waren zu der Versammlung im Gasthaus Ochsen in Weitprechts gekommen.

Schriftführerin Adelheid Miller ließ das Jahr 2017 Revue passieren. Erfreulicherweise, so die Pressemitteilung des Vereins, konnten alle geplanten Sonntagsausfahrten durchgeführt werden. Für die letzte Tour zum Giebelhaus bei Hinterstein brauchten alle etwas mehr Kondition, denn es galt, die 15 Kilometer im Ostrachtal mit Steigungen von zehn und 14 Prozent zu überwinden.

Auch konnte wieder von einigen sportlichen Leistungen berichtet werden. Karlheinz und Hans-Peter Merkle nahmen an der Veranstaltung Albextrem teil. Sie fuhren 177 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Ihr Bruder Günther fuhr die Gold-Runde beim Alpen Brevet in der Schweiz über 172 Kilometer und 5294 Höhenmeter mit. Nach 7 Stunden und 43 Minuten erreichte er in Meiringen das Ziel und belegte Platz 48 unter 1062 Startern.

Nach dem Kassenbericht, der in Vertretung der erkrankten Gerda Wiedemann, von Martin Heyse vorgetragen wurde, bestätigte der Kassenprüfer Ulrich Merkle eine hervorragend geführte Kasse.

Im Anschluss erfolgten die Entlastung des Vorstands und die Wahlen unter Leitung von Ortsvorsteher Berthold Leupolz. In geheimer Wahl wurde Heyse als Vorsitzender bestätigt, ebenso die Kassiererin Gerda Wiedemann und Schriftführerin Adelheid Miller.

Zum Schluss gab Heyse noch einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2018: Der Radtreff am Freitagabend wird weiter angeboten. Auch werden wieder drei Sonntagstouren mit dem Radanhänger durchgeführt. Erstmals sollen 2018 MTB-Touren für Kinder in unregelmäßigen Abständen stattfinden. Des Weiteren sei eine mehrtägige Radtour in Planung.