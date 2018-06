Ortschaftsrat berät über Biogasanlage

Eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Eintürnen findet am Dienstag, 28. Januar, um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Eintürnenberg statt. Auf der Tagesordnung stehen dabei folgende Punkte: Begrüßung und Bekanntgaben sowie öffentliche Anfragen; Baugesuche – Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, Errichtung und Betrieb einer landwirtschaftlichen Biogasanlage (75 KW) zur energetischen Nutzung von Wirtschaftsdüngern; DSL-Versorgung für Eintürnen (Information zum Baubestand); Kommunalwahlen am 25. Mai; Anfragen aus der Mitte des Ortschaftsrates sowie Verschiedenes.