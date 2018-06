Sternwallfahrt zur Siggener Höhe

Zum Fest Christi Himmelfahrt veranstalten die sechs Kirchengemeinden von Argenbühl zum fünften Mal die Sternwallfahrt auf die Siggener Höhe. Der Festgottesdienst ist um 10.30 Uhr. Danach gibt es einen Frühschoppen und ein buntes Programm für Kinder und Familien mit Luftballonsteigen und Kinderspielen. Das musikalische Programm der Veranstaltung gestaltet in diesem Jahr die Musikkapelle Ratzenried.

Gestartet wird in allen sechs Kirchengemeinden. Die früheste Wallfahrergruppe bricht um 7 Uhr in Eglofs auf. Unterwegs verbinden sich die Wege der verschiedenen Gruppen. Die Sternwallfahrt soll zum Ausdruck bringen, dass die Kirchengemeinden in Argenbühl umeinander wissen, füreinander einstehen, miteinander unterwegs sind und gemeinsam im Gebet verbunden sind. Auf dem Weg gibt es Wegstationen mit Impulsen und Zeit zur Begegnung. Auf diese Weise wird die Tradition der Öschprozessionen und Bittgänge aufgegriffen. Wer nicht die ganze Strecke laufen möchte, für den gibt es auch unterwegs „Zustiegsmöglichkeiten“, etwa in Alperts und Aufreute. In allen Gemeinden werden außerdem Fahrdienste für Hin- und Rückfahrt angeboten. Der Erlös des Festes geht in diesem Jahr in das Partnerschaftsprojekt der Kirchengemeinden in Indien. P. Raja Reddy, der erst im letzten Jahr in Argenbühl war, unterhält dort ein ein Aids- und Waisenkinderheim. Im Sommer wird eine Freiwillige aus Argenbühl zu einem sechsmonatigen Einsatz aufbrechen.

Bei schlechtem Wetter findet der Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche in Eisenharz und der Frühschoppen mit Mittagessen in der Carl-Wunderlich Halle statt. Nach den bisherigen Wetterberichten kann die Veranstaltung aber wie geplant stattfinden.

Auf den Anrufbeantwortern der Pfarrbüros in Ratzenried (Telefon 07522/21102), Eisenharz und Eglofs (Telefon jeweils 07566/1516) werden aktuelle Infos bei unsicherer Wetterlage aufgesprochen. Oder im Internet unter www.argenbuehl.de