Sommerabend bietet Chorgesang vom Feinsten

Kaiserwetter, keine Wolke am Himmel, laue Temperaturen, hervorragender Besuch und Chorgesang unterschiedlichster Schattierung vom Feinsten: Der „Abend der Chöre“ des Männerchors Eglofs im Stillen Winkel war ein voller Erfolg, machte Spaß und gute Laune. Ein perfekter Sommerabend, bei dem nebenbei auch das Crowd-Funding-Projekt vorgestellt wurde.

Für zwei neue Lautsprecher und drei Funkmikrophone waren 2250 Euro zusammengekommen. 66 Unterstützer und die Volksbank Allgäu-Oberschwaben hatten sich daran beteiligt, erklärte Moderator Markus Frick und bedankte sich für die gute Resonanz mit einer Einladung auf ein Glas Sekt. Die neuen Mikrophone kamen im Laufe des Abends besonders den Solisten zugute.

Das Konzert eröffnete der Gastgeber unter der Leitung von Sebastian Kaufmann mit „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ und „Erlaube mir, feins Mädchen“ von Johannes Brahms. Textverständlich, gepflegt im Klang und ohne aufgesetzte Gefühlsseligkeit trafen die Sänger den richtigen Ton, der genau in die Atmosphäre des Stillen Winkels passte. „Quintessenz“, die Essenz des Männerchors schloss sich an, noch einen Tick präsenter und ausgereifter und zeichnete mit Theobald Kerners „Aus der Traube in die Tonne“ den Weg des Weines nach, über Fass und Kehle bis zum Gesang.

Dass man sich um den sängerischen Nachwuchs in Eglofs keine Sorgen machen muss, zeigte dann der Kinderchor Eglofs. Acht Mädchen und ein Junge hatten mit Oliver Frommknecht ein Programm einstudiert, bei dem sie gute Intonation und rhythmische Sicherheit bewiesen. Sie schlenderten lässig über den Boulevard der „Champs-Elysées“, ließen in der langsamen Ballade „So soll es bleiben“ zusammen mit dem Klavier (Eva-Maria Spindler) eine verträumte Stimmung entstehen und tanzten dann lebensfroh und unbeschwert durch das afrikanische Lied „Kusimama“.

Lebensfroh gaben sich auch die „Inseltöne Lindau“, geleitet von Josef Kaufmann. Der kleine gemischte Chor war ein „Eye- und Ear-Catcher“. „Horch was kommt von draußen rein“ entpuppte sich als Volkslied-Parodie, ungewöhnlich gesetzt und mit schauspielerischem Talent bis zum überraschenden Schluss vorgetragen. „A Night like this“ von David Schreurs spielte mit herben Harmonien und wechselte dann unvermittelt zu südamerikanischen Rhythmen. In Astor Piazzollas „Libertango“ durfte die Violine (gespielt von Anna Kaufmann) nicht fehlen und die sängerische Umsetzung des intensiven Originals gelang dem Ensemble perfekt. „Summertime“ von George Gershwin spielte mit würzigen, komplexen Harmonien – höchst anspruchsvoll bei überwiegend einzeln besetzten Stimmen, und „Gabriellas Song“ von Stefan Nilsson war wie für diese Besetzung geschaffen.

Musikalisch nicht weniger anspruchsvoll und mitreißenden, aber textlich und stimmungsmäßig völlig anders, war die fast schon legendäre „Allgäu-Trilogie“, die zum ersten Mal mit allen Teilen vom Männerchor aufgeführt wurde. Die „Schompenballade“ stammt von Maxi Schafroth, das „Bschüttfass-Lied“ und „Mir heibet heit“ hat Sebastian Kaufmann komponiert. Zahlreiche Zitate und bekannte Melodien sind in die drei Stücke verwoben. Der Text aber fängt die Allgäuer Lebenswelt deftig, ungeschminkt und zwerchfellerschütternd ein.

Ausbrechende Schumpen zerstören die Kässpatzenidylle, Fendt trifft auf Ferrari-Cabrio und das Date auf dem Dorffest fällt aus, weil heute das Heu eingebracht wird: Mundart-Comedy reinsten Wassers in einem musikalisch hochwertigen und mitreißenden Gewand, vorgetragen von den Solisten Hans-Jörg Jocham und Florian Widmann. Den Kreis schloss der Gesamtchor mit „Weit weit weg“ von Hubert von Goisern. Der Abend hatte alles geboten, was Chorgesang ausmacht: musikalische Qualität, hohe Gestaltungskraft und viel Humor jeglicher Couleur.