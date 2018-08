Mit der Euphorie des Aufstiegs die Klasse halten

Vier Mannschaften haben den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga geschafft. Drei davon wurden Meister, eine qualifizierte sich über die Relegation.

Für den SV Eglofs war der Aufstieg in die Bezirksliga über die Relegation zum 40. Geburtstag des Vereins eine Punktlandung. Mit fast identischem Kader geht das neue Trainerduo Florian Kirchmann (vom FC Sulzberg) und Michael Schmähl (bisher Torwart beim FC Isny) das Abenteuer Bezirksliga an, mit nur einem Ziel: Klassenerhalt. Mit Pascal Rasch, mit fünf Toren in der Relegation bester Angreifer Eglofs, verlor der Dorfverein einen starken Offensivspieler an den SV Beuren. Marian Wiedemann zog es zum FC Isny und Thomas Kolb und Elmar Kempter beendeten ihre Karriere. Nachhaltigkeit steht in Eglofs an erster Stelle. Bis auf Moritz Halter (SV Maierhöfen-Grünenbach) kommen alle Neuzugänge aus der eigenen Jugend.

Nach vier Jahren kehrt der SV Fronhofen zurück in die Bezirksliga. Der Aufstieg hat viele Väter. Die Rückkehr von Peter Kemmer (SV Oberzell) hat genauso mit dazu beigetragen, wie die Tore von Sebastian Jehle (14 Tore) und Florian Hassler (10 Tore). Als Hauptverantwortlicher sieht Trainer Gerhard Schmitz allerdings die mannschaftliche Entwicklung. Der erfahrene Trainer formte in seiner dritten Spielzeit ein Kollektiv. „Meine Jungs wollten sich weiter entwickeln“, sagte Schmitz, der das Thema Bezirksliga optimistisch angeht. „Wir gehen die Bezirksliga mit der nötigen Demut an“, sagte Schmitz, „wollen die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen“.

Zehn Jahre nach dem Abstieg kehrt der FC Lindenberg unter Trainer Markus Reichart wieder zurück in die Bezirksliga. „Wir wollen Punkt für Punkt Fuß fassen in der Bezirksliga“, sagt Reichart: „Wir haben einen breiten Kader und eine gute zweite Mannschaft in der Hinterhand und Qualität die Liga zu halten, ist auf jeden Fall vorhanden.“ Ein großer Vorteil für einen Aufsteiger ist aus seiner Sicht: „Wir müssen nicht das Spiel machen. Wir tun uns leichter, wenn wir aus der Defensive agieren können“.

„Das Runde muss einfach ins Eckige“ – für das Trainerduo Rolf Weiland und Ralf Bühler ist das Vorhaben Klassenerhalt mit dem VfL Brochenzell schnell erzählt. Schnell vorüber waren allerdings auch die beiden letzten Gastspiele des VfL in der Bezirksliga. Denn nach dem Aufstieg 2009 und 2014 ging es prompt wieder zurück in die Kreisliga. Nach dem dritten Aufstieg wollen die Brochenzeller die Klasse unbedingt halten. Die Vorbereitung hat eines gezeigt: Die Probleme des VfL liegen noch vor des Gegners Tor und am Tempo. Nach dem happigen Auftaktprogramm mit Weingarten, Fronhofen, Kressbronn und Isny als Gegner, werden die beiden Trainer schnell sehen, ob der VfL Brochenzell ligatauglich ist.