Köberle: „Wir hatten uns auf ASP gefreut“

„Vorgewarnt“ sei er gewesen, sagt Argenbühls Bürgermeister Josef Köberle. Letztlich aber erfuhr er aus der Zeitung, dass es den geplanten Neubau der Firma ASP im Gewerbegebiet Eglofstal der Gemeinde nicht geben wird. Das bedauert Köberle, denn: „Wir hatten uns auf ASP gefreut.“ Zahlreiche Einwohner Argenbühls seien bereits bei ASP, beziehungsweise deren Muttergesellschaft, der Firma Pfaff, in Röthenbach beschäftigt. Nun bietet die Gemeinde das knapp einen Hektar große Gewerbegrundstück über ihre Internetseite wieder an.

Bereits im vorigen Jahr hatte Pfaff das Grundstück in Eglofstal erworben. Der Kaufvertrag sehe aber für beide Seiten die Möglichkeiten einer Rückabwicklung vor. Dabei seien „gewisse Fristen vorgesehen“, sagt Josef Köberle. Details will er nicht nennen.

Die Kontakte zu Pfaff seien von Beginn an sehr gut gewesen. Die neue Produktionshalle sei von einem Großauftrag abhängig gewesen, weiß Köberle. Nachdem er nicht zustande gekommen sei, entfalle die Grundlage für den Bau der Halle.

Vor gut einer Woche hatte ASP angekündigt, am Hauptstandort in Röthenbach-Wigglis einen Großteil der Beschäftigten zu entlassen.

Ob Pfaff das Grundstück in Eglofs wieder zurückgeben wird, habe die Firma noch nicht entschieden, sagt Köberle. Ein „Bauzwang“ bestehe derzeit nicht. Gleichwohl hat die Gemeinde das Grundstück vorsorglich wieder in ihr Angebot aufgenommen und würde bei entsprechendem Interesse das Gespräch mit Pfaff suchen, kündigt der Bürgermeister an.

Alle andere Flächen verkauft

Das ursprünglich als neuer ASP-Produktionsstandort vorgesehene Grundstück ist der zentrale Punkt des Gewerbegebiets in Eglofstal. Es ist knapp einen Hektar groß und deckt rund ein Drittel der Gesamtgrundstücksfläche von 2,7 Hektar ab. Alle anderen Grundstücke hat die Gemeinde Argenbühl inzwischen verkauft. Acht Firmen haben sich hier niedergelassen. Köberle spricht von einem „florierenden“ Gebiet.

Probleme nach einer möglichen Rückgabe des Grundstücks durch Pfaff sieht Köberle nicht. In der Region seien nur wenige Gewerbe-Grundstücke auf dem Markt, daher sei eine Neuvermarktung wohl problemlos möglich. Die Gemeinde wünsche sich allerdings einen mit ASP vergleichbaren Käufer, der „personalintensiv“ arbeitet. Eine „reine Lagerhaltung“ an dieser Stelle wolle niemand, sagt Köberle. Denkbar ist auch eine Aufteilung des Grundstücks.