Hannah Ellgass gewinnt den SZ-Pokallanglauf

Hannah Ellgass aus Eglofs hat am Wochenende den SZ-Pokallanglauf der weiblichen U 18 in Leutkirch gewonnen. Mit Tagesbestzeit über 5,3 Kilometer wurde sie Siegerin. Der Lauf zählt für die Gesamtwertung des SSV Cups.

Die Wettbewerbe auf der Leutkircher Wilhelmshöhe wurden in klassischer Technik ausgetragen. Lara Meroth startete als einzige Eglofser Teilnehmerin bei der VR-Talentiade, einem Nachwuchswettbewerb bis Jahrgang 2003. Sie erreichte bei den U11 weiblich über die Zwei-Kilometer-Distanz den dritten Platz. Alle weiteren Eglofser gingen beim Pokallanglauf an den Start. Bei den U13 männlich über 3,3 Kilometer wurde Luca Hilber Vierter, auf Platz zwei fehlten ihm nur fünf Sekunden. In der Klasse U 13 weiblich erzielte Nadine Meroth einen guten dritten Platz. Marco Hilber wurde bei den U 14 Siebter über 5,3 Kilometer.