Gemeinschaftsschulen starten nächste Woche

Wenn am Montag die Sommerferien zu Ende sind und die Schule wieder anfängt, dann beginnt in Eglofs und Amtzell das Zeitalter der Gemeinschaftsschule. Nervös? Nein, das sind sie beide nicht, weder Roland Titel, Rektor in Amtzell, noch Otto Kempter, Schulleiter in Eglofs.

Eher voller Vorfreude. „Es ist ein großer Schritt für uns“, sagt Roland Titel. „Jetzt können wir endlich das anpacken, worauf wir uns ein Jahr lang vorbereitet haben“, sagt Otto Kempter. Beide sind sich einig: Sie sind gespannt, zu sehen, wie sich diese Vorarbeit auszahlt.

Der letzte Feinschliff

In beiden Schulen sind jetzt, in der letzten Ferienwoche, noch die letzten Vorbereitungen getroffen worden. „Wir haben den genauen Ablauf festgelegt“, erzählt Roland Titel. Gerade bei den Lernangeboten im Ganztagesbereich und bei den Freizeitangeboten sei der Feinschliff gemacht worden. „Wir haben AGs und viele andere Angebote und dabei das Schema so angepasst, dass jeder Schüler an etwas teilnehmen kann“, so Titel. In Eglofs haben sich Schulleitung und Lehrer noch einmal an das Konzept zur Gemeinschaftsschule gesetzt. Außerdem laufen die Planungen für den Erweiterungsbau auf Hochtouren.

In der Zwischenzeit gibt es für Schüler und Lehrer andere Lösungen. So werden beispielsweise Wände versetzt, um mehr Platz zu schaffen. Diese Übergangsphase soll für das gesamte Schuljahr gelten. Eine Containerlösung lehnt Otto Kempter noch immer ab. „Wir investieren das Geld lieber in einen guten Neubau“, sagt er. Einen hohen Lehrerzuwachs erfährt die Amtzeller Schule im neuen Schuljahr. „Wir haben elf neue, das ist eine enorme Zahl“, freut sich Roland Titel. Diese Lehrer kommen aus allen Schularten – einer sogar aus dem Gymnasium. In Eglofs hingegen beginnen zwei neue Realschullehrerinnen. „Im weiteren Ausbau werden wir schauen, ob wir auch einen Gymnasiallehrer bekommen“, sagt Otto Kempter.

Schüler basteln sich ihre Plätze

In Eglofs haben sich insgesamt 50 Schüler angemeldet. In Amtzell sind es 49. Somit gibt es für das neue Schuljahr jeweils zwei fünfte Klassen. Um mehr Platz für die Schüler zu schaffen, ist in Amtzell das Lehrerzimmer umgezogen – in den oberen Stock.

Außerdem erhalten beide Schulen neue Möbel, die für die Gemeinschaftsschüler je einen eigenen Arbeitsplatz beinhalten. In Eglofs kommen die Stühle und Tische ein paar Tage später. Auf dem Boden sitzen muss aber niemand: In der Zwischenzeit dürfen die Schüler auf dem üblichen Mobiliar sitzen. In Amtzell sollen die Schüler ihre Arbeitsplätze selbst zusammenbauen. Einzige Hilfe: Ein Bausatz – und jeweils ein älterer Schüler an ihrer Seite.