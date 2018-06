Drei Fraktionen fordern neuen Belag

Der Ausschuss Umwelt und Technik des Landratsamts wird sich am heutigen Mittwoch, 27.April, in seiner Sitzung erneut mit der Brücke Eglofstal-Steinegaden beschäftigen müssen. In einem gemeinsamen Antrag der Kreistagsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen, ÖdP und die Linke fordern die Kreisräte, dass der „Fahrbahnbelag im Bereich der Brücke unverzüglich, nachhaltig und fachmännisch“ erneuert wird. Wie berichtet, hat der Kreistag im Dezember 2015 beschlossen, ein Planfeststellungsverfahren zum Neubau der Brücke einzuleiten.

In ihrem Antrag schreiben die Kreisräte, dass der Belag brüchig ist und weitere Schäden an der Unterkonstruktion die Folge sein werden. „Es geht nicht an, dass man die Brücke systematisch ,verrotten’ lässt“, heißt es weiter. Einerseits werde damit gedroht, dass man die Brücke bei weiteren Schäden voll sperren müsste, andererseits werde kaum etwas getan, um diese Schäden zu vermeiden. Es werde auch auf Haftungsfragen hingewiesen, doch die Verwaltung unternehme nichts Grundlegendes, um die Haftung zu vermeiden, die „sie selbst als Verursacher tragen müsste wegen unterlassener Fahrbahndeckensanierung“, heißt es in dem Antrag weiter. Und: „Es entsteht der Eindruck, die Verwaltung gehe bewusst ein Risiko ein und riskiere sogar ein Unglück mit dem Schulbus.“

„Neubau wird sich verzögern“

Es sei ein Leichtes, den Fahrbahnbelag auf einer Strecke von circa 25 Metern zu erneuern. Die Kosten dafür seien gering, heißt es in dem Antrag. Grüne, ÖdP und Linke rechnen auch mit dem Widerstand der Anlieger und glauben, dass sich daher der Neubau noch auf Jahre hinauszögern wird. Daher seien „unverzüglich die Sanierungsarbeiten durchzuführen, die zum Erhalt der Brücke notwendig und erforderlich sind“.

Das Landratsamt Ravensburg hat indes eine andere Meinung zum Thema. Zumindest lautet der Beschlussentwurf in der Sitzungsvorlage: „Der Bedarf, einen neuen Belag auf der Brücke K8011 einzubauen, besteht nicht.“

Das Landratsamt bestätigt, dass der Fahrbahnbelag von der B12 bis zur Argenbrücke „Netzrisse, Randschäden und teilweise Fahrbahnausbrüche“ aufweist. Die stärksten Fahrbahnausbrüche seien auf der westlichen Brückenseite, die östliche Brückenseite sei in einem „wesentlich besseren Zustand“. Die Schäden seien von der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraßen nach Malaichen bis zur Argenbrücke beschildert. „Durch diese Beschilderung und das kleinflächige Instandsetzen des Belages ist das Notwendige getan“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Und: „Weitere Reparaturmaßnahmen sind derzeit aufgrund des anstehenden Ersatzneubaus und der hierdurch ausreichend hergestellten Verkehrssicherheit nicht angedacht.“

Angehängt ist auch eine technische Stellungnahme. Darin heißt es: Das Bauwerk sei 90 Jahre alt, die Betondeckung des Bauwerks sei gering und der Beton selbst porös. Auch der Stahl im Beton habe keinen Korrosionsschutz mehr und sei teilweise schon durchgerostet. Das gesamte Bauwerk könne ohnehin nicht abgedichtet werden, wenn dann nur die unter dem Fahrbahnbelag liegende Brückenplatte. Dazu müsste man aber laut dem vom Straßenbauamt beauftragtem Ingenieurbüro den gesamten „bituminösen Aufbau bis auf den Beton abnehmen“, losen Beton entfernen, eine Abdichtung aufbringen und darauf eine Gußasphaltschicht sowie eine Deckschicht einbauen. In dieser Maßnahme sieht das Landratsamt allerdings die Gefahr von zusätzlichen Schäden: „Das Risiko, dass durch die Bautätigkeit weiter zusätzliche Schäden entstehen und die Tragfähigkeit des Bauwerks eher noch geschwächt wird, wäre hierbei enorm hoch“, heißt es in der technischen Stellungnahme. Auch sei dadurch am Tragwerk kein einziger Schaden behoben.

Zusammenfassend heißt es: „Die wirtschaftlich und technisch sinnvollen Maßnahmen wurden veranlasst. Durch die Aufbringung eines neuen Belags lässt sich das Schadensbild der Brücke nicht stoppen. Vielmehr sind dadurch zusätzliche Beschädigungen zu befürchten.“

Der Ausschuss Umwelt und Technik tagt am Mittwoch, 27. April, um 15 Uhr im Jobcenter Weingarten, Sauterleutestraße 34, Sitzungssaal Raum 009.